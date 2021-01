Homem desmaia após colidir com carro na estrada das Placas, em Rio Branco

Jackson Pereira da Silva, 39 anos, foi vítima de acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (10), na estrada das Placas, no bairro das Placas, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, Jackson trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha de cor branca, no sentindo bairro-centro, quando acabou colidindo na lateral de um carro.

Após a colisão, a vítima foi arremessada e na queda bateu a cabeça contra o solo e acabou desmaiando. O motorista do veículo ficou no local do acidente e prestou socorro a vítima.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A motocicleta foi removida por um guincho.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários