Homem morre após cair e bater a cabeça durante discussão com a namorada

Um homem de 39 anos morreu após bater a cabeça durante uma discussão com a namorada, de 31, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil, a mulher relatou que o empurrou para se defender de uma agressão, quando ele acabou caindo e morrendo no local.

O caso aconteceu no Bairro Solemar. Policiais militares foram acionados após a briga, que ocorreu na Rua Castro Alves, e encontraram uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cuja equipe já tinha constatado o óbito do rapaz. Aos investigadores, a mulher relatou que ela e o namorado tinham acabado de voltar da praia e iniciaram uma discussão porque ele não estava encontrando a chave do portão. No relato, ela disse que, durante a briga, a vítima deu um soco na cabeça dela, que em reação o empurrou. Em seguida, relatou que o homem caiu no chão, bateu a cabeça e não resistiu aos ferimentos. A mulher foi indiciada por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e foi presa em flagrante após o ocorrido. Segundo apuração do G1, a autoridade policial responsável pelo registro do caso arbitrou fiança de R$ 5 mil, valor que não foi paga pela companheira da vítima. Com isso, ela foi encaminhada à penitenciária feminina de São Vicente e deverá passar por audiência de custódia neste domingo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários