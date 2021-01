Horóscopo 2021: confira a previsão deste sábado para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Sonhos com o futuro e planos da vida íntima colorirão este sábado. Aproveite para dar espaço aos sentimentos, relaxar e ouvir a voz interior. O dia será gostoso para se isolar num lugar bonito, tirar lindas fotos, curtir a natureza e dar asas à imaginação. Troca de mensagens com amigos darão no que pensar. O prazer estará no sossego. Aumente a sintonia com o amor.Conheça sete pecados e sete virtudes de cada signo do zodíaco