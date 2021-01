Ícaro Silva surpreende e assume namoro com outro ator da Globo

Ícaro Silva surpreendeu a todos ao mostrar seu novo namorado. Trata-se de ninguém menos que o também ator Lucas Leto, que se destacou na novela Bom Sucesso, da Globo

Eles estão fazendo questão de deixar comentários apaixonados nas fotos um do outro e, mais recentemente, chegaram a posar juntos. Até o momento, porém, o namoro não é oficial.

“As estrelas se orbitam e nem eu sabia. Lucas Leto é um sol que ilumina qualquer corpo celeste”, escreveu Ícaro para o rapaz de 22 anos. Em outra publicação, ele parabenizou o amado.

“Presentão do universo. O universo é mais bonito quando você fala dele. Te amo, preto”, escreveu Lucas nos comentários. Nas demais respostas, os fãs ficaram eufóricos e começaram a torcer pelos dois.

Vale lembrar que, em uma live recente com Hugo Bonemer, Ícaro Silva desabafou sobre o preconceito na comunidade gay e a hipersexualização que os brancos colocam nos negros:

“Eu, como menino veado e preto, menino bicha e preta, vou falar para vocês, meninos bichas brancas: Parem de hipersexualizar os nossos corpos. Parem de achar que a gente é ‘o negão’ que vai satisfazer os seus desejos. Olhem para a nossa afetividade“.

Decepcionado, Ícaro revelou que o cenário que encontrou no movimento foi diferente do que pensava que seria:

“Quando cheguei no movimento gay, pensei ‘aqui vou ser acolhido’. Não. Existe uma misoginia e o racismo dentro da causa gay, do homem homossexual, especificamente desse recorte do homem gay e branco. Isso é muito complicado. Se a gente não olha para a afetividade das pessoas, a gente não consegue transformar elas em pessoas. Já vi meninos gays e brancos falando que não sentem atração por negro. Como você pode saber que não gosta de uma pessoa baseado na etnia dela. Isso se chama racismo“.

Confira:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários