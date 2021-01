Mulher é presa com 7 kg de maconha e moto roubada em bairro de Rio Branco

Os agentes ainda realizaram diligência na área e foram até a beira do Rio Acre, para tentar prender Josiclei

Carla Souza da Silva, 21 anos, foi presa acusada de tráfico de drogas e recepção na noite desta segunda-feira (25), em uma residência na rua Gomes Machado, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

Policiais receberam uma denúncia anônima que uma residência naquele bairro estava sendo usada para armazenar drogas. De posse das informações, policiais do Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) juntamente com a Polícia Federal, foram até o local denunciado para fazer averiguações.

Ao chegar na casa denunciada, os agentes observaram uma mulher atravessando a rua e indo na casa de uma vizinha. Um homem identificado apenas como Josiclei, que seria o dono da casa, conseguiu fugir pulando a cerca no fundo da residência na chegada da polícia. Como a casa estava aberta, os agentes entraram e em um quarto encontraram uma bolsa que tinha uma mochila de cor preta, e dentro dela foram encontradas 6 barras de maconha, envolvidos em saco plástico e documento de identidade em nome de Carla Souza da Silva.

Os agentes ainda realizaram diligência na área e foram até a beira do Rio Acre, para tentar prender Josiclei, mas acabaram encontrando uma sacola azul com mais maconha e uma motocicleta Honda/CG Titan, de cor preta, placa NAF-6117, abandonada, com restrição de roubo ou furto.

Carla justificou que a bolsa que estava com a droga dentro da casa é dela, e ela só havia apenas emprestado ao Josiclei. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada juntamente com as drogas e a motocicleta roubada a sede Polícia Federal em Rio Branco, para os procedimentos cabíveis.

