Mulher que contraiu coronavírus na gestação perde a filha seis meses depois para a Covid-19

Seis meses depois de se recuperar da Covid-19 e só poder encontrar a filha após 18 dias do parto, a lavradora Sandra Maria, 40 anos, perdeu a pequena Maria Julia para a Covid-19. A morte aconteceu no dia 3 de novembro de 2020. A bebê estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A criança é natural da cidade de Palmeirais, Norte do Piauí.