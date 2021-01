Peixe com chifres é capturado nas águas do Rio Purus e intriga moradores

Ao registrar e mostrar aos vizinhos e conhecidos, todos ficaram intrigados com a espécie

A moradora das margens do Rio Purus, da comunidade “Paysandu”, Samara, procurou nossa reportagem pra apresentar uma espécie de peixe capturado naquela região.

“A gente estava retirando as malhadeiras quando vimos o peixe estranho, tivemos dificuldade de retirar da malhadeira por conta dos chifres que eram muito duros e as pontas eram agudas como esporão”.

Segundo a moradora, há dezenas de anos ela convive às margens do rio e realiza pescarias sempre, mais essa foi a primeira vez que viu um peixe com essa aparência. Ao registrar e mostrar aos vizinhos e conhecidos, todos ficaram intrigados com a espécie até então desconhecida naquela região.

Alguns curiosos opinaram sobre o assunto. Com humor, um jovem brincou: “Pelo tamanho do chifre, pode ter sido um amigo meu que desapareceu nas águas do Purus”.

