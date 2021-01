Polícia prende dois homens com arma e eles confessam vários assaltos na cidade

Dois homens foram presos acusados de assalto, na noite desta quinta-feira (27), na Estrada das Placas, no bairro das Placas, em Rio Branco.

Policiais militares do 3° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina quando foram avisados via Ciosp que dois homens em uma motocicleta modelo Titan de cor preta estavam realizando um arrastão. Segundo a polícia, pelo menos 4 assaltos foram registrados na região da parte alta da cidade.

Ao avistar a dupla em uma moto em atitude suspeita, a guarnição fez um acompanhamento e conseguiram prender os acusados. A PM informou que a dupla estava com uma arma de fogo.

Os criminosos confessaram que estavam realizando assaltos e foram encaminhados junto com a moto e a arma, à Delegacia de Flagrantes. Na delegacia, a guarnição do Tático do 3º BPM não permitiu que a imprensa fizesse registros da suposta arma apreendida.

