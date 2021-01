Senadora Mailza em 2020: R$ 98 mi para o AC, fortalecimento do Progressista e nascimento da Theodora

Para relembrar as principais ações, preparamos um resumo do segundo ano de mandato

2020 foi um ano de desafios. Em poucos meses o coronavírus tomou conta do planeta, o mundo parou e tivemos que nos distanciar. Mesmo com a pandemia, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) continuou seu trabalho a favor do Acre. Para relembrar as principais ações, preparamos um resumo do segundo ano de mandato para mostrar como a parlamentar tem atuado a favor do estado.

Mailza garante mais de R$ 98 milhões para o Acre

Em 2020, a senadora Mailza viabilizou mais de R$ 98 milhões em recursos para serem aplicados na área da saúde, social, infraestrutura, educação e segurança para o estado do Acre.

Desse valor, R$ 38,4 milhões (trinta e oito milhões e quatrocentos mil reais) de emendas extraparlamentares de sua autoria foram liberados para os munícipios investirem em hospitais, combate ao coronavírus e compra de medicamentos. A senadora também liberou R$ 350 mil para a Universidade Federal do Acre (Ufac) fabricar máscaras e EPIs e R$ 800 mil para o Hospital de Amor do Acre usar no custeio de serviços de assistência ambulatorial da unidade.

A parlamentar garantiu ainda R$ 5,3 milhões (cinco milhões e trezentos mil) para humanização dos hospitais e maternidades em todo o estado, reforma de unidades de saúde em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Xapuri, além de compra de ambulâncias

Mailza consegue doações para combate ao Covid-19

A parlamentar se articulou junto a Fundação Itaú Unibanco por meio do projeto Todos Pela Saúde, uma parceria público-privada do Banco Itaú e Hospital Sírio-Libanês e conseguiu nove respiradores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o estado.

Por intermédio da senadora, a Vivo doou R$ 1 milhão de reais para ajudar o Governo do Acre no combate ao Covid-19. Em outra articulação novamente com a Vivo e o Banco Santander, Mailza conseguiu mais cinco respiradores e com a Coca-Cola do Brasil, 5 mil frascos de álcool em gel. O Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), após pedido da senadora, doou R$ 650 mil para o Hospital Santa Juliana.

A senadora do social e defesa das mulheres

Para a área social, Mailza garantiu mais de R$ 5 milhões para construção de três unidades da Casa da Mulher Brasileira no Acre: uma em Cruzeiro do Sul para atender toda a região do Juruá, outra em Rio Branco e a terceira que será construída em Epitaciolândia para atender todos os municípios Alto Acre: Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Mailza também pensou nas entidades sociais e casas terapêuticas que trabalham com pessoas em estado de vulnerabilidade. Para tanto, garantiu a destinação de mais de R$ 1,7 milhão (um milhão setecentos e trinta mil) para fortalecer o trabalho de acolhimento e tratamento. Os recursos passam de R$ 6,7 milhões.

Histórico! Mailza é primeira senadora a dar à luz durante mandato

Em maio, o Senado Federal completou 194 anos. Ao longo desse tempo, nenhuma senadora havia dado à luz durante o mandato. Quem tratou de mudar a história no dia 10 de agosto foi a pequena Theodora, filha da senadora e de James Gomes, e primeira bebê nascida ao longo do mandato de uma senadora.

Reconhecimento: senadora Mailza é homenageada pela atuação a favor do Acre

A senadora Mailza recebeu em 2020 os títulos de cidadã rio-branquense, placidiana, cruzerirense e Mulher Destaque 2020 em reconhecimento aos relevantes serviços prestados aos municípios acreanos como envio de emendas e liberação de recursos.

Com liderança da senadora Mailza, PP sai fortalecido das eleições 2020

Sob comando da senadora, que é a presidente estadual da sigla no Acre, o Partido Progressistas elegeu 5 prefeitos, 2 vice-prefeito e 38 vereadores nas eleições municipais 2020. O grande destaque eleitoral do partido foi a resultado obtido em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Na capital acreana, o Progressista Bocalom foi eleito com 140.746 votos válidos (62,93). Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade acreana, Zequinha Lima foi eleito com 44,15% (18.766). Em Feijó, o trabalho de Kiefer Cavalcante garantiu a reeleição com 55,03% (8.528 votos) e de Bené Damasceno em Porto Acre com 56,81% (5.415). Já em Senador Guiomard, Rosana Gomes fez história ao ser a primeira mulher eleita para prefeitura com 32,52% (4.428) e em Manoel Urbano, o vice Toscano com 57,12% (3.082).

Mais de R$ 132 milhões para recuperação das BRs 317 e 364

A senadora conseguiu desbloquear R$ 59 milhões para recuperação da BR-317 e R$ 73 milhões para a BR-364 no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) após pedido do governador Gladson Cameli e da população que cobraram melhorias nas rodovias acreanas. O recurso já foi liberado e as obras de restauração estão sendo executadas.

Após pedido da senadora Mailza ao govenador Gladson, Quinari ganha dois colégios colégio militares

Atendendo um pedido dos pais que sonhavam com uma escola militar no Quinari, a senaodra solicitou ao governador Gladson Cameli e à Secretaria Estadual de Educação que as escolas 15 de Junho e Adalci Simões fossem cívico militar. O governador e o secretário de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sérgio Cruz prontamente atenderam e hoje o município conta com duas unidades de ensino cívico militar.

Senadora Mailza Gomes adere campanha Sinal Vermelho para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica no AC

Conhecida por sua bandeira de luta em defesa das mulheres e causas sociais, a senadora utilizou as redes sociais para apoio à Campanha Sinal Vermelho, que tem como objetivo combater a violência doméstica durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus.

