Sipam prevê sábado de mormaço e possibilidade de chuva no Acre

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que ao longo deste fim de semana o tempo continua instável no Acre.

No sábado (2), em todas as regiões acreanas, inclusive na Capital, o tempo fica com muito mormaço, deixando o céu nublado e no período da tarde e noite ocorrem pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.