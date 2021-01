Wagner Moura está em elenco de filme de ação com Chris Evans e Ryan Gosling

O ator brasileiro Wagner Moura, 44, está escalado para um filme da Netflix com direção dos irmãos Joe e Anthony Russo, conhecidos pela direção dos filmes do herói Capitão América e da série de “Vingadores”.

Ryan Gosling, Chris Evans (“Capitão América”) protagonizam o longa que será o de maior orçamento na história da Netflix, segundo noticiou o site americano Deadline.

Moura divide o elenco, ainda, com Ana De Armas (“Entre Facas e Segredos” e “Blade Runner 2049”) e Jessica Henwick (“Punho de Ferro” e “Game of Thrones”) .

“The Gray Man” será baseado no romance homônimo do escritor americano Mark Greaney, publicado em 2009. O homem cinzento, na tradução literal, é Court Gentry, um assassino e ex-agente da CIA.

O thriller de ação seguirá Gentry (Gosling) enquanto ele é caçado em todo o mundo por Lloyd Hansen (Evans), um ex-colega da CIA.

Moura já está em produções aclamadas da Netflix. Estrelou a série “Narcos” no papel do traficante Pablo Escobar, e, mais recentemente, o longa “Sergio”, inspirado na vida do diplomata Sergio Vieira de Mello.

