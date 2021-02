Anitta é internada em hospital no RJ: “Sem previsão de alta”, diz assessoria

A cantora agitou a internet no último fim de semana com uma live do seu bloco de carnaval e com as gravações do reality "Ilhados com Beats"

Anitta está internada com uma intoxicação alimentar em uma clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora ao UOL. Não há previsão de alta.

A cantora agitou a internet no último fim de semana com uma live do seu bloco de carnaval e com as gravações do reality show “Ilhados com Beats”, que estreia hoje nas redes sociais da marca de bebidas patrocinadora..

Durante três dias, a “Patroa” e dez amigos cumpriram provas e desafios, e os bastidores movimentaram a internet. A ideia do programa surgiu quando a cantora brincou que criaria uma versão do “BBB 21” com os eliminados da edição.

Nas gravações, Anitta trocou beijos com o ex-peão Lipe Ribeiro, que participou de “A Fazenda 12” (RecordTV) no ano passado. Após o romance na ilha, a cantora manteve um affair com o influenciador nos bastidores.

Ainda hoje, Anitta foi eleita pela revista TIME como uma das 100 personalidades líderes emergentes que estão definindo o futuro. A cantora e empresária, de 27 anos, já esteve na lista de 100 pessoas mais influentes pela revista Forbes Brasil, em 2013.

