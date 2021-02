Ator é encontrado morto com a mãe em apartamento de luxo em Nova York

O ator norte-americano William Wedell foi encontrado morto junto com a mãe dele, Agnes Wedell, no apartamento de luxo no qual eles viviam em Nova York. As mortes do artista de 64 anos e da mãe dele de 95 foram noticiadas pelo jornal norte-americano New York Post e pelo diário britânico Daily Mail.

As publicações divulgaram imagens feitas pelo canal de TV local ABC7 mostrando ambulâncias e carros do Departamento de Polícia de Nova York estacionados em frente ao Edifício Tate, no número 535 da West 23 Street, no bairro de Chelsea, em Nova York, após os dois corpos serem encontrados.

