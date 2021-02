Ator que fez cena erótica com Xuxa desabafa: ‘Filme errado com pessoa errada’

Com a exibição de Amor Estranho Amor (1982) pelo Canal Brasil, Antonia Fontenelle levou para seu canal no YouTube o ator Marcelo Ribeiro, 51 anos, que contracenou com Xuxa Meneghel na obra dirigida por Walter Hugo Khouri (1929-2003), que mistura nudez, prostituição e incesto. “Filme errado com a pessoa errada”, desabafou a ex-estrela mirim nesta terça-feira (9).

O trabalho mais polêmico da carreira de Xuxa conta a história de Tamara, uma menina de 15 anos vendida para um prostíbulo. No enredo, ela se envolve com o personagem de Ribeiro (Hugo), que na trama tem 12 anos –ele tinha a mesma idade quando atuou no longa.

Em entrevista para o Na Lata com Antonia Fontenelle, o agora especialista de Tecnologia da Informação não quis citar o nome da apresentadora diretamente, mas entregou que a produção virou controvérsia conforme o crescimento profissional de Xuxa justamente pelo título ter classificação erótica.

Ribeiro revelou que perdeu trabalhos na área artística por causa do longa, que levantou debates sobre pedofilia. “Preconceito existe. ‘Ah, o garoto que fez tal coisa’. Sempre fui julgado por aquele papel que atuei. Eu não fiz nada. Só atuei. Fiz o filme errado com a pessoa errada e com o tema errado. As pessoas julgam”, admitiu.

“Eu não poderia ter sido inserido em um negócio pior na minha vida”, completou. “Meu sonho era ser ator. Eu gostaria muito de ter feito vários trabalhos e ter seguido a minha vida como ator. É uma profissão digna”, lamentou.

Quando atuava na infância, Ribeiro relembrou que os longas da época eram erotizados e a pornochanchada era tratada como “arte erótica”. Aos 11 anos, ele fez o primeiro filme de Khouri, Eros, o Deus do Amor (1980), e tomou gosto pela atuação.

“Ele foi um diretor extremamente iluminado. Era uma pessoa extremamente culta, viajada e inteligente. Ele tinha domínio de vários assuntos”, destacou ele, sobre Walter Hugo Khouri.

O ex-ator frisou que sempre esteve na companhia dos pais durante sua carreira. Além disso, observou que foi tratado com profissionalismo por todas as produtoras que passou.

“Tenho contato até hoje com as pessoas da produção. Você acha que se tivesse havido pedofilia, acha que eu teria amizade com essas pessoas?”, indagou.

Apesar disso, Amor Estranho Amor fez Ribeiro se afastar de qualquer possibilidade artística. Sobre Xuxa, ele lamentou que a ficção tenha perseguido a apresentadora em sua trajetória. Por causa da cena em que Tamara se esfrega em Hugo, a rainha dos baixinhos foi associada à pedofilia inúmeras vezes.

“Foi uma relação extremamente profissional. Ela nunca encostou em fio de cabelo meu. Ela sempre me respeitou. Tive a oportunidade de encontrá-la em uma outra ocasião, em um programa da nossa querida Hebe Camargo [1929-2012]”, relembrou.

“É uma pessoa que não tenho uma vírgula para falar. Tudo que aconteceu, toda a polêmica que foi gerada… Se a pessoa é ameaçada e encurralada, ela vai tomar atitudes e vai se manifestar”, observou. Xuxa passou anos tentando impedir a circulação do filme controverso, deixando de censurar o título apenas em 2018.

Agora, aos 57 anos, a mãe de Sasha Meneghel, inclusive, recomenda as pessoas que confiram a produção para compreenderem que não se trata de pornografia.

“Ela não errou. A única bandeira que posso levantar é garantir que ela não errou. Ela fez um trabalho e atuou como eu. Ela também era, praticamente, uma criança. Igual a mim”, reforçou. A apresentadora tinha 19 anos na época.

Apesar de ter boas recordações de Xuxa e Khouri, Ribeiro destacou que o título trouxe transtornos para sua vida e, por causa disso, tem preferido o anonimato.

Amor Estranho Amor será exibido pela primeira vez na televisão na sexta-feira (12), às 00h30, no Canal Brasil.

Veja a entrevista com Marcelo Ribeiro abaixo:

