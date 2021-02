Em transbordamento, rios do interior seguem subindo e desabrigando famílias no AC

Além da cheia que já atinge a capital acreana e fez transbordar o Rio Acre nos últimos dias, os afluentes do interior também estão enfrentando a mesma situação.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá está com 72 cm acima da cota de transbordamento, marcando 13,72 m, deixando inúmeras famílias desabrigadas. Em Sena Madureira, o Iaco também já transbordou e está com 16,07m – mais de um metro acima do transbordo. No terceiro maior município do Acre, 46 famílias estão desalojadas e outras 25 estão desabrigadas.

Em Tarauacá, o afluente já chegou na marca dos 10,55m. Dois grandes bairros no município, a Praia e o Triângulo, além do centro comercial, foram atingidos. São 11 famílias, em um total de 59 pessoas, abrigadas na Escola Estadual João Ribeiro. A cota de transbordamento é 9,50 m.

No município de Brasileia, o Rio Acre está abaixo da cota de transbordamento e vem apresentando sinal de vazante nas últimas 24 horas. Na noite deste domingo (15), o rio estava na marca dos 7,13 m e foi para 6,41 m.

O mesmo aconteceu em Xapuri. O afluente diminuiu 16 cm em seu nível.

As chuvas seguem tomando boa parte das regionais, de acordo com as últimas previsões.

