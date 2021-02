Ex-governador Tião Viana tem o Facebook hackeado e faz propaganda de cuecas

Duas postagens inusitadas no Facebook do ex-governador Tião Viana (PT), na manhã desta terça-feira (23), chamaram a atenção dos usuários da rede social. O ex-gestor do Acre, que atualmente trabalha como médico na linha de frente da Covid-19, fez propagandas de promoção de cuecas fabricadas no japão.

O conteúdo partiu da própria conta de Viana, porém em língua vietnamita. O ContilNet procurou o ex-governador, que informou ter sido hackeado. “Faz tempo que não mexo no Facebook. Quem fazia isso durante meu mandato era a assessoria. As únicas redes sociais que eu estou ativo no momento é o Twitter e o Instagram”, disse Viana, que agradeceu à reportagem por ter lhe informado o problema.

Uma das postagens sobre as peças íntimas diz: “Vocês são livres para desfrutar da sensação de felicidade”. “Movimento muito confortável graças à elasticidade clássica”, propagandeia o segundo conteúdo. Tião já está tomando as providências para recuperar o controle sobre seu perfil.

A conta do ex-governador também foi trocada pelos hackers e atualmente está como @page.tich6969. Porém, o nome e a foto de perfil seguem inalterados, assim como a descrição, que diz “Página oficial de Tião Viana Governador Estado do Acre. Um ambiente para boas conversas e ideias”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários