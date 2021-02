Ex-namorada sobre Nego do Borel: “Era agressivo com a mãe”

Ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel , Suwellen Sauer é a primeira entrevista da segunda temporada do quadro “Na Real”, no canal do youtuber e mais recente contratado da Band, Bruno de Simone.

No bate-papo polêmico que deve ir ao ar nesta segunda-feira (1), a empresária de 36 anos fala sobre o relacionamento abusivo que viveu com o cantor.

Leia a matéria completa no IG, clique AQUI!

