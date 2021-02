Fotógrafa do AM vence concurso internacional com imagem de mãe e filho em parto

Foi em 2017 que Anne Lucy começou a fotografar partos, depois do nascimento do filho, Benjamin Gael, atualmente com 4 anos. Desde então, ela já fotografou mais de 150 famílias.

“Foi por causa dele, do meu filho. Quando eu engravidei que eu comecei a fotografar. Antes dele, eu não era profissional. Sempre fui amante da fotografia, mas só quando engravidei descobri as fotos de partos humanizados, pois eu estava decidindo qual via de parto eu ia fazer. Logo, descobri as fotos e vídeos de partos humanizados, me apaixonei e decidi que eu queria trabalhar com isso”, disse.

Anne Lucy Silva Barbosa e o filho Benjamin Gael — Foto: Arquivo pessoal

Anne soube que venceu o concurso na segunda-feira passada, dia 8 de fevereiro, por meio do perfil oficial da associação em uma rede social. “Demorou um pouco para cair a ficha. Era algo que eu esperava há bastante tempo. Fiquei muito feliz, pois estamos passando por um momento bem complicado na nossa cidade. Foi uma notícia boa em meio a tantas ruins de ultimamente”, completou.

O último parto que Anne fotografou foi no dia 17 de dezembro de 2020. No entanto, com os aumentos de casos da Covid-19 no Amazonas, os hospitais proibiram a entrada dos profissionais.