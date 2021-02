Garota aceita beber com trio que conheceu no Facebook e quase é estuprada

Uma jovem de 18 anos foi espancada por três homens ao reagir uma tentativa de estupro em uma residência localizada no bairro Arigolândia, em Porto Velho (RO). A vítima bastante lesionada foi socorrida para a policlínica Ana Adelaide. Ninguém foi preso.

Consta em ocorrência que a jovem teria conhecido os criminosos através da rede social Facebook. Ela mesmo sem muita intimidade resolveu aceitar o convite para ir beber com os três durante toda a madrugada desta quinta-feira (25) até que eles tentaram manter relação sexual com a vítima.

Desesperada, ela tentou correr, mas foi espancada com socos, chutes e puxões de cabelo. Depois disso, ela saiu em busca de socorro e uma testemunha a levou para a policlínica Ana Adelaide.

A Polícia Militar foi avisada do crime, no entanto, não conseguiu localizar nenhum dos envolvidos no caso.

Foto de capa: ilustrativa