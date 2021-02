Gladson anuncia projeto que prevê CNH gratuita a acreanos de baixa renda

Durante a cerimônia de assinatura da autorização para contratação dos integrantes do Cadastro de Reserva do concurso da Polícia Militar, nesta sexta-feira (26), o governador Gladson Cameli anunciou que enviará à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) um novo projeto de lei.

Trata-se da entrega de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos acreanos de baixa renda.

“Uma forma de atender a necessidade daqueles que precisam e não têm condições no momento. Meu compromisso com o povo me faz sempre buscar melhorias. Estou buscando cumprir todas as minhas promessas de campanha”, destacou.

Gladson não explicou como será feita a distribuição de CNHs e qual a fonte do recurso, mas informou que a proposta do executivo será encaminhada à Aleac nos próximos dias.

