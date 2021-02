Gladson volta atrás e anula exonerações de comissionados do IDAF 

Após exonerar mais de 40 cargos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) na última quarta-feira (17), o governador Gladson Cameli voltou atrás em algumas das exonerações nesta quinta-feira (18), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Cameli decidiu tornar sem efeito ao menos três exonerações. Os que retornaram ao cargo foram: Tatiana da Silva Oliveira, CEC: 3, Mariana Benevides Monteiro, CEC: 5 e César de Souza Campos, CEC: 2.

De acordo com o apurado pela reportagem do ContilNet, os 43 cargos exonerados por Cameli eram ligados ao deputado estadual Neném Almeida.

