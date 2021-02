Mãe de Lexa curte dia na piscina e posa com biquíni de oncinha: “Sol no Corpitcho”

Darlin Ferrattry esbanjou boa forma no Instagram

Darlin Ferratry está atraindo olhares nas redes sociais por ser a mãe da cantora Lexa e neste sábado (30), a musa curtiu um dia de verão na piscina e compartilhou em seu Instagram.

A musa mostrou que está com tudo em cima, posando bem à vontade e toda sorridente com um biquíni fashionista com estampa de oncinha, esbanjando muita saúde e boa forma na beira da piscina. “Um sol faz tão bem ao nosso corpitcho”, escreveu na legenda.

Recentemente, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, deu o que falar em seu Instagram na última semana. A celebridade, que já possui mais de 210 mil seguidores, divulgou uma foto em que aparece decotada e fazendo uma reflexão sobre o ano que está acabando. Leia mais.

