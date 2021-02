Mesmo com Rio Acre vazando, Defesa Civil prevê ‘grande onda de água’ a partir de segunda

Dados da Agência Nacional de Águas (ANA), divulgou neste sábado (13), que o nível do Rio Acre apresenta sinais de vazante e chegou a marca de 13 metros e 61 centímetros, permanecendo 11 centímetros acima da cota de alerta que é de 13 metros e 50 centímetros.

No entanto, o coordenador da Defesa Civil em Rio Branco, major Cláudio Falcão contou que a vazante deverá ser momentânea, Isso porque, existe uma previsão de que o manancial volte a encher na segunda-feira (15). “Temos uma previsão de chegada de uma grande quantidade de água de chuvas que ocorreram na Bolívia e Peru e no nosso território, com isso, essa água vai chegar aqui por meio da bacia do Rio Acre”, declarou.

Falcão destacou que mesmo com a vazante, várias pessoas estão fora de suas residências, sendo 14 desabrigadas pela cheia e três por desmoronamento de terra, totalizando 17 famílias. Além disso, 50 famílias foram desalojadas.

