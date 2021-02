Método sugere “escrever” palavra gringa com quadris para gozar muito

Entre todas as opções do Kama Sutra, há sempre algumas posições que são as mais queridinhas. Uma delas é a cowgirl, também conhecida como cavalgada. Nela, a mulher fica por cima do/a parceiro/a, justamente como se estivesse montando um cavalo.

A preferência por ela é tão real que, no Reino Unido, por exemplo, uma pesquisa apontou a cowgirl como uma das posições mais queridas, aparecendo no top 5 entre as cidades – logo depois dela vem a cavalgada reversa, em que a mulher fica por cima, mas de costas para quem está embaixo.

Esta posição tem várias vantagens, principalmente para as mulheres. Além de permitir o contato olho no olho e deixar as mãos dos dois bem livres para carícias, é uma das posições em que, durante a penetração, há o estímulo do clitóris.

