Neymar é acusado de ir ao casamento de Bruna Marquezine e vídeo repercute

O romance entre Neymar e Bruna Marquezine acabou em 2018, mas continua dando o que falar até hoje e um vídeo antigo dos dois juntos começou a repercutir no exterior.

Nas imagens, o jogador aparece admirando a atriz, enquanto ela caminha para um altar. Lá fora, os gringos espalharam que ela estava se casando e que ele foi “aplaudir” o momento.

Na legenda do vídeo, eles criaram uma história inverídica: “Neymar assistiu ao casamento de sua ex porque ele a prometeu que estaria presente no dia mais feliz da vida dela”.

Aqui no Brasil, porém, todos sabem que o vídeo é antigo e foi filmado em julho de 2018, quando as melhores amigas da atriz, Hatalia Oliveira com Matthijs Boersma, se casaram em Angra dos Reis, no Rio.

Bruna foi madrinha da cerimônia e subiu ao altar acompanhada do amigo Daniel Campos, enquanto Neymar foi como convidado. Vale lembrar que muitos fãs ainda torcem pelo ex-casal.

No começo deste ano, inclusive, o jogador deu uma ponta de esperança para os admiradores. Sem falar sobre o assunto, o craque desarquivou as fotos com a atriz do Instagram.

Para quem não sabe, após os dois romperem a relação, o atacante do PSG tirou as fotos que tinha com Bruna da sua página. Agora, como ele desarquivou, é possível ver os registros por lá outra vez.

Entre os cliques é possível ver alguns eventos que os ex-pombinhos foram juntos, e também uma campanha para uma marca de lingerie, em que os dois trocaram muitos beijos.

Na web, os fãs enlouqueceram com a novidade. “Neymar desarquivou todas as fotos com a Bruna Marquezine, será que Brumar está de volta? Por favor, se for sonho não me acorde“, brincou uma internauta.

“Se Neymar e Bruna voltarem, eu volto a acreditar no amor”, disse outra.

“Acabei de ler aqui que o Neymar desarquivou as fotos com a Bruna Marquezine no Instagram e, ao confirmar, vi que esbocei um leve sorriso sem querer. Dá não, BruMar me pega ainda”, confessou uma terceira.

