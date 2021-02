Programa de Parcelamento oferecido pela Uninorte é opção para quem deseja ingressar no ensino superior

O Programa de Parcelamento Estudantil é exclusivo do Centro Universitário Uninorte e de suas mantidas. Com ele, novos alunos podem pagar até 40% da mensalidade durante o curso, e os outros 60% após o término da graduação, tudo isso com juros zero.

Para a pró-reitora de Relacionamento de Mercado, Indira Kitamura, o Parça nasceu para ser parceiro e está aberto a novos alunos, a portadores de diploma, transferidos de outras faculdades e reingressantes. Foi feito para todos que sonham em se graduar, seja pela primeira vez ou não.

Para participar do programa de parcelamento o estudante deve se inscrever no site https://www.creduc.com.br/parca. Mas tem que ser rápido, pois as vagas são limitadas. Para maiores informações acesse https://www.uninorteac.edu.br/credito-estudantil/parca e leia o regulamento.

O Parça se aplica a todos os cursos de graduação, exceto Medicina.

