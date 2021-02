São Francisco vai mudar escudo após alteração ser apontada como plágio

Emblema, usado desde fim do ano passado, causa polêmica por parecer com de clube xará do Panamá

O São Francisco se envolveu em uma polêmica por causa do atual escudo do clube, que vem sendo usado desde o final do ano passado. Um perfil no Instagram, dedicado ao compartilhamento de escudos de clubes de futebol, apontou plágio no modelo do São Chico.

Na postagem, o perfil compara o escudo do São Francisco, do Acre, com o do São Francisco, do Panamá. As únicas diferenças dos modelos são as cores, estrelas e desenho do santo. (Veja o comparativo)

Em entrevista ao ge, nesse sábado (12), o vice-presidente do São Francisco, Jacinto Maia, se posicionou sobre a polêmica envolvendo o clube. Ele explica que o designer que criou o escudo não se atentou à semelhança com a marca da equipe panamenha.

– A gente tentou dar uma cara para o São Francisco, que é um clube católico, mas infelizmente, a pessoa que passou esse escudo pra nós não atentou essa situação – justifica.

Jacinto Maia diz que já comunicou a situação para presidente do São Francisco, Bismarck Luís, e os demais membros da diretoria. O problema deverá ser resolvido durante reunião nesta segunda-feira (15).

– Já estamos buscando fazer um escudo autêntico, do clube, que realmente seja algo único para que a gente possa trabalhar a marca do São Francisco. Vai ser feita a proposta de retroagir ao antigo escudo ou um novo escudo que será apresentado pelo designer – afirma.

O atual modelo do escudo já foi adotado nos uniformes do time masculino, ou seja, não haverá mudanças pra disputa do Campeonato Acreano. A equipe de feminina, no entanto, usará blusas e calções com brasão atualizado no estadual da categoria.

No Campeonato Acreano, que começa dia 7 de março, o São Francisco estreia contra o Rio Branco-AC. No estadual feminino, São Chico e outras três equipes estão inscritas. A fórmula de disputa será divulgada pela Federação de Futebol do Acre (FFAC), no congresso técnico, marcado para próxima sexta-feira (19).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários