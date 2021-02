Vereador Adailton Cruz se reúne com Tião Bocalom e secretário Frank Lima

O vereador se diz muito satisfeito com a conversa, que o saiu da reunião muito feliz e esperançoso

Vereador Adailton Cruz (PSB) esteve reunido com o prefeito Tião Bocalom e secretário municipal de saúde Frank Lima para esclarecimentos sobre alguns assuntos pautados nos últimos dias.

Foram tratados na reunião assuntos como a Extensão do horário de atendimento das unidades para casos de Dengue, a designação de mais unidades referência para atendimento aos casos de COVID-19, o pagamento da Majoração da Insalubridade para Servidores Municipais de Saúde, Plano e Imunização do Município, além de algumas questões sobre a administração da Policlínica Barral y Barral. Outras demandas sindicais também foram tratadas, como o pagamento do piso para os agentes de saúde.

O vereador se diz muito satisfeito com a conversa, que o saiu da reunião muito feliz e esperançoso com a nova gestão do município e promete que estará acompanhando e fiscalizando de perto todos os compromissos firmados por parte da prefeitura.

“É obvio que estaremos juntos em prol do melhor para o município, estaremos sempre cobrando e fiscalizando, mas acima de tudo, apontando soluções!”, afirmou o vereador.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários