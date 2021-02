Internacional reclama: “Eles querem o Flamengo campeão”

O Flamengo venceu o Internacional neste domingo (21/2) e deu um grande passo para o bicampeonato do Brasileirão. No segundo tempo, o árbitro Rafael Klaus expulsou o lateral Rodinei, do Inter, e o Flamengo acabou virando o jogo, momentos depois. O time gaúcho reclamou muito da marcação no fim da partida.

O volante Rodrigo Dourado era um dos mais exaltados. Na entrevista na saída do gramado, o jogador reclamou com veemência da arbitragem da partida. Sobrou até para a CBF.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários