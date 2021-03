Adailton Cruz é recebido pelos vereadores de Cruzeiro do Sul e troca experiências

Na última quinta e sexta feira (18 e 19), o Vereador Adailton Cruz, que também é sindicalista, visitou as unidades de saúde do interior do estado, Feijó/AC, Tarauacá/AC e Cruzeiro do Sul/AC, para acompanhar de perto a realidade que passam os trabalhadores, o processo de assistência, oferta de leitos, oxigênio, medicamentos, regulação, fluxos, dentre outros.

Em Feijó/AC e Tarauacá/AC, os profissionais de saúde estão atuando no limite, com déficit acentuado nas escalas, números de leitos insuficientes para a demanda diária e a permanente preocupação com a oferta de medicamentos e oxigênio, além da reivindicação por melhorias salariais, manutenção do Auxílio COVID – 19, Insalubridade, Extensão de Horas, revisão do PCCR e contratação de mais profissionais, realidade idêntica em Cruzeiro do Sul/AC.

A convite do vereador Gilmar da Saúde, Adailton Cruz, foi recebido na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, onde acompanhou de perto as ações daqueles vereadores no atual cenário PANDEMICO e pode conhecer melhor as ações daquele parlamento na implementação de políticas publicas na área de saúde, educação, infraestrutura e renda. Adailton agradeceu ao presidente Franciney Freitas, pela acolhida em parabenizou todos os vereadores pela atuação em prol da sociedade Cruzeirense.

Encerrando a agenda no interior, o vereador, juntamente com o presidente do SINTESAC, Jean Lunier e o presidente do COREN/AC, realizaram orientações aos trabalhadores e intensificaram a mobilização para o MANIFESTO PÚBLICO DA SAUDE ESTADUAL no próximo dia 25 de março.

