Aeroportos do AC serão leiloados no próximo dia 7; investimento é de R$ 240 milhões

O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas

O Ministério da Infraestrutura anunciou nesta terça-feira (30) os leilões dos dois aeroportos do Acre, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Eles devem acontecer no próximo dia 7 de abril.

Em conversa com o governador Gladson Cameli, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas anunciou que o investimento para o Acre, com as concessões, será de R$ 240 milhões.

A informação foi dada ao governador na mesma reunião em que os dois discutiram o avanço de obras importantes no Acre, com o trecho do anel viário de Brasileia, a ponte sobre o Rio Madeira e a continuidade da manutenção da BR-364 e da BR-317.

Os terminais de Rio Branco, capital do estado, e Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade, fazem parte do Bloco Norte 1 da sexta rodada de concessão de aeroportos atualmente administrados pela Infraero.

Além dos dois aeroportos acreanos, fazem parte do mesmo bloco os terminais de Manaus (AM), Tabatinga (AM) , Tefé (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários