Aos 73 anos, Rita Lee é cancelada após post polêmico no Dia da Mulher

Rita Lee continua causando no auge dos seus 73 anos de idade. Desta vez, ela fez uma publicação sobre o Dia Internacional da Mulher que causou polêmica entre os seguidores.

“Xerec*’s Day! Não Viemos da costela do macho, somos filhas da Deusa-Mãe do universo”, disparou. Parte dos seguidores, porém, não gostou da primeira expressão usada.

Ela usou a palavra “xerec*” como se todas as mulheres se resumissem a isso, ignorando completamente as mulheres transexuais. Nos comentários, ela foi contestada.

“Xerecas day o caralho, porque mulher também tem pau”, orientou uma. “Xerecas day é bem excludente, não inclui mulheres trans e travestis”, explicou outra internauta.

Vale lembrar que, em uma live recente, Rita Lee tirou uma história com Elis Regina do fundo baú. A cantora, que foi presa em 1976, assim que descobriu que estava grávida, conseguiu ser solta graças aos esforços da saudosa artista.

“Fiquei grávida e fui presa. Foi um carma louco. A primeira vez que engravidei na vida fui presa inocentemente. Naquela época dos festivais da Record, Mutantes e Tropicalismo, Elis passava pela gente virando a cara. Ela fez parte daquela passeata contra o uso da guitarra elétrica na música brasileira“.

“A última pessoa que eu esperava que fosse me visitar na cadeia era a Elis. Quando o carcereiro falou: ‘Oh, Ovelha Negra, tem uma cantora famosa aí que está rodando a baiana, dizendo que vai chamar a imprensa. Ela quer te ver. Aí o delegado mandou te chamar’“, lembrou a artista, que saiu da cela sem saber que Elis estava lá por ela.

“Eu fiquei esperando, não sei, uma Nossa Senhora do Rock, e, de repente, vejo a Elis com o João Marcelo, dando a mão para ele, assim tão pequenininho. Ela soltou a mãe do filho e me deu um abraço. Perguntou como eu estava, que tinha sabido pelo jornais que eu estava grávida e disse que eu estava muito magra”, contou.

Lembrando da potência de Regina, Lee continuou:

“Aí ela começou a falar duro com os policiais: ‘O que vocês estão fazendo com ela?’. O que ela berrou, o que ela aprontou lá dentro. E você pensa que os caras falavam alguma coisa? Não falavam nada. Ela baixinha cobrando: ‘Eu quero um médico já. Se não vier já, eu chamo a imprensa. Ninguém mexia com a Elis. Ela era do Olimpo. Que mãezona. Mandou que comprassem comida para mim, deu dinheiro e ainda pediu troco (risos). Me ajudou como se fosse uma amiga de infância”.

De acordo com Rita Lee, que na ocasião estava esperando Beto Lee, ela foi presa injustamente por uso e porte de maconha. Segundo a cantora, ela não estava usando a droga na ocasião por causa da gravidez.

