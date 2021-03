Após acusar Wesley Safadão de plágio, compositor quer cantor preso

Após processar Wesley Safadão por plágio da música Vaqueirinha Maltrata, o compositor Jonas Alves, que foi acusado pelo cantor de ser alguém que quer “enriquecer ilicitamente”, decidiu prestar uma queixa-crime contra o forrozeiro.

Em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o compositor afirmou: “Já aconteceu uma audiência de conciliação, mas o Wesley não colocou nenhuma proposta de acordo. Em seguida, ele fez uma contestação e uma defesa fajuta com mentiras”.

