Após fofoca de Fiuk, Selton Mello admite ligar para Fábio Jr. bêbado

Pelas redes sociais, o ator contou sobre sua relação com o pai de Fiuk, que está no BBB21

O cantor Fiuk acabou fazendo uma fofoca do bem no Big Brother Brasil 21 e entregou um “podre” do ator Selton Mello. Segundo o rapaz, Mello tem o costume inusitado de ligar para Fábio Jr., pai de Fiuk, quando está bêbado.

O assunto repercutiu nas redes sociais e o próprio Selton Mello veio a público esclarecer a fofoca. “Mas gente, fico alugando de vez em quando o Fábio, pra ele voltar a atuar, porque é um atorzaço e abandonou esse lado!”, disse.

(Foto de capa: Divulgação/ TV Globo)

