Após separação, Andressa Suita surpreende e posta vídeo de Gusttavo Lima cantando

No Instagram, a modelo não escondeu que estava com o cantor e até postou um vídeo do amado tocando violão e cantando sua música Que Pasen Los Dias

Andressa Suita e Gusttavo Lima passaram o domingo juntinhos. No Instagram, a modelo não escondeu que estava com o cantor e até postou um vídeo do amado tocando violão e cantando sua música Que Pasen Los Dias.

De acordo com a revista Quem, os dois estão atualmente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com alguns amigos. Vale lembrar que desde o divórcio, em outubro de 2020, essa é a primeira vez que eles postam algo um do outro.

Vale lembrar que apesar de não assumirem que estão juntos, há algum tempo é perceptível que Andressa e Gusttavo estão vivendo um romance.

Além dos encontros servirem como prova disso, outro fato também demonstra que os pombinhos já se acertaram.

De acordo com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a influenciadora digital desistiu dos processos que abriu contra o sertanejo após ele pedir a separação.

A única ação que aparece disponível para consulta público é a do divórcio, que foi finalizada em novembro do ano passado.

Em conversa com o advogado Paulo H. M. Sousa, especializado em direito de família, ele explicou o que acontece caso Suita e Lima queiram reatar o casamento:

“O divórcio não permite que o matrimônio seja reatado, porque ele foi juridicamente extinto”.

“Por isso, os divorciados que quiserem reatar precisam passar novamente por todos os trâmites do casamento, como se nunca tivessem casado”, completou o profissional, que ainda falou sobre a pensão alimentícia, algo que foi desistido judicialmente por Andressa.

“Independentemente do novo casamento, os ex-cônjuges podem renunciar à pensão alimentícia. Se se casarem novamente, a pensão perde o objetivo e é extinta, bastando ao advogado comunicar o fato ao juiz da causa”, afirmou Paulo.

“A partilha, se já finalizada, não sofre mudanças. Se ainda estiver em trâmite, pode ser interrompida, também com aviso ao juiz”, esclareceu o advogado. No entanto, segundo o colunista, a amada de Gusttavo Lima desistiu desse processo antes do fim.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários