Calegário se filia ao Podemos e partido fica com três deputados na Aleac

O deputado estadual Fagner Calegario, se filiou ao Partido Podemos, após ficar mais de um ano sem partido político, o último havia sido o PL – Partido Liberal. O anúncio foi feito na página oficial da sigla nesta quarta-feira (17).

Segundo informações repassadas por integrantes do partido no Acre, Calegario recebeu um convite da direção nacional e com isso aceitou o desafio de integrar a bancada política.

Com a entrada do parlamentar na sigla, o Podemos contará com três deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac): o próprio Fagner Calegário, Josa da Farmácia e Chico Viga.

