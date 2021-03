Câmara de Rio Branco mantém suspenso expediente de servidores não essenciais

A Câmara de Rio Branco renovou por mais 15 dias a suspensão do expediente de servdores não essenciais. A medida é por conta da pandemia de Covid-19 e do decreto estadual que coloca todo o Acre na bandeira vermelha, a mais restritiva entre os quatro níveis.

Os trabalhadores liberados do serviço presencial deverão cumprir expediente em casa. No entanto, não estão descartadas convocações pontuais para trabalhos presenciais.

Já os servidores envolvidos em atividades essenciais deverão ter escala de revezamento informada à Coordenadoria de Recursos Humanos pela Chefia imediata de cada setor.

As sessões dos 18 vereadores permanecem online às terças e quintas-feiras, a partir das 8h da manhã, com transmissão no canal do YouTube da Câmara Municipal, como já vem acontecendo desde março do ano passado.

