Canal de Suez: as impressionantes imagens de satélite do impacto causado por navio encalhado

Até sexta havia 237 embarcações paralisadas nas proximidades do canal no Egito, segundo dados da Leth Agencies

Enquanto avança a operação gigantesca para mover o Ever Given, cargueiro encalhado desde terça-feira (23) no Canal de Suez, centenas de navios se amontoam em ambos os lados da passagem, esperando sua vez de atravessar.

Até esta sexta-feira (26/3), havia 237 embarcações paralisadas nas proximidades do canal no Egito, segundo dados coletados pela agência de notícias EFE junto à Leth Agencies, que oferece serviços de logística em diversos canais e estreitos do mundo.

O bloqueio interrompeu a passagem entre a Ásia e a Europa de mercadorias avaliadas em US$ 9,6 bilhões por dia, segundo a consultoria Lloyd’s List Intelligence.

Mais de 12% do comércio mundial se move ao longo da rota, de acordo com dados da Autoridade do Canal de Suez.

Os responsáveis pela operação de resgate alertaram que pode levar dias ou até semanas para mover o Ever Given, de propriedade da empresa de navegação Evergreen.

Alguns navios já cogitavam contornar o sul da África, como o Ever Greet, também da Evergreen, segundo a Lloyd’s List, embora a travessia leve quase 12 dias a mais.

