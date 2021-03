Casal flagrado em lancha fazendo sexo presta depoimento e pede desculpas, diz polícia

A identificação do homem e da mulher que residem no estado de São Paulo ocorreu após investigação das imagens feitas no carnaval na região do Caixa d’Aço. Durante o período, as festas foram canceladas e eventos proibidos por conta da pandemia.

Além do casal praticando sexo em público em meio à um grupo de pessoas, outras imagens no local mostram mulheres com os seios à mostra enquanto dançavam em cima de embarcações. Ninguém usava máscara e não houve preocupação com distanciamento.