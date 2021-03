Cirurgias são suspensas no Acre após empresa atrasar na entrega de insumos

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, notificou o representante legal da empresa Braga & Braga Importações por não fornecer no prazo insumos que seriam necessários para realização de cirurgias no Estado.

O atraso na entrega de uma caixa de placas tubo DHS/DCS – com materiais a serem usados em cirurgias de fraturas – comprometeu alguns procedimentos médicos já agendados e que foram suspensos, de acordo com a notificação publicada na última edição do Diário Oficial do Acre, nesta terça-feira (23).

“Resultou na suspensão de procedimentos cirúrgicos já agendados, assim, gerando transtornos, uma vez que os materiais supracitados seriam destinados a atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes à rede hospitalar do Estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde”, diz a nota.

A empresa tem o prazo máximo de 5 dias, a conta a data de publicação, para apresentar defesa, podendo ser o caso de aplicação de sanções administrativas.

