Com gol de Mosquito, Corinthians derrota Mirassol no Paulista

Partida aconteceu no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

O Corinthians derrotou o Mirassol por 1 a 0, nesta terça-feira (23) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), em partida que abriu a 5ª rodada do Campeonato Paulista.

Com o triunfo, o Timão permanece firme na liderança do Grupo A, agora com 11 pontos conquistados.

Fim de jogo! Com gol de Gustavo Silva na primeira etapa, Corinthians vence o Mirassol por 1 a 0, soma mais três pontos e conquista a terceira vitória consecutiva no @Paulistao! #VaiCorinthians pic.twitter.com/5R1nqzTTJ3 — Corinthians (@Corinthians) March 24, 2021

Paulista no Rio

O jogo aconteceu no Rio de Janeiro porque a realização de partidas de futebol está proibida em território paulista até o dia 30 de março, atendendo a uma recomendação do Ministério Público Estadual.

São Paulo está na Fase Emergencial, a mais restritiva no enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19), em meio à alta de casos e internações no Estado.

Na cidade do Rio de Janeiro, também por conta da pandemia, o impedimento aos eventos esportivos vai de sexta-feira (26) a 4 de abril.

Sem convencer o Governo paulista a liberar o futebol, a FPF conseguiu marcar o duelo entre Mirassol e Corinthians para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Único gol

Apesar de o Corinthians alcançar a vitória final, foi o Mirassol que começou melhor, mantendo a posse de bola e criando oportunidades claras.

Mas, em sua primeira oportunidade, o Timão chegou ao gol da vitória. Aos 20 minutos, o atacante Gustavo Mosquito recebeu cruzamento de Fagner e bateu para vencer o goleiro Alex Muralha.

No final do confronto, o Leão ainda teve oportunidade clara de empatar, quando Fabrício cobrou pênalti, mas Cássio conseguiu defender.

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Direitos Reservados)

