Epitaciolândia não adere 100% ao decreto do governo e comércio é aberto no sábado

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), não aderiu na íntegra o decreto do governo do estado. Ele diverge do governador Gladson Cameli em relação à proibição do funcionamento do comércio aos sábados e domingos.

Por conta disso, vários estabelecimentos funcionam normalmente neste final de semana na cidade fronteiriça, obedecendo os critérios da bandeira vermelha em vigor em todo o Acre.

O tucano acredita que fechar o comércio aos finais de semana pode acarretar aglomerações nesses locais ao longo dos dias úteis. A conclusão foi obtida após reunião com a equipe de vigilância sanitária do município. Segundo ele, a justificativa está na matemática.

“Vamos supor que nós temos 7 mil pessoas que visitam os mercados por semana. Isso dá uma média de 1 mil pessoas por dia. Se você restringe o atendimento em dois dias, você não vai evitar que essas pessoas se desloquem ao mercado para comprar suas mercadorias”.

“Então se você pegar essas 7 mil pessoas que visitaram os mercados durante os sete dias e dividir por cinco dias da semana, você vai ter uma média de 1.400 pessoas visitando o mercado por dia, o que dá 40% a mais de circulação nos estabelecimentos comerciais”, continua.

