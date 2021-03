Ex-mulher e ex-namorada de Maradona brigam ao vivo em TV argentina

As mulheres começaram a discutir por causa das circunstâncias do velório do ex-jogador

Claudia Villafañe, ex-mulher de Diego Maradona, e Rocío Oliva, ex-namorada do ídolo argentino, discutiram ao vivo em um programa de televisão argentino. O motivo da briga foram as circunstâncias do velório do ex-jogador, que morreu aos 60 anos ao sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A ex-mulher de Maradona ligou para o programa Polêmica de bar, da emissora argentina TV América, para se defender de acusações de Mauricio Dalessandro, advogado do ex-representante de Maradona, Matias Morla. Ele havia insinuado que Diego não gostaria de ter a ex-mulher no seu funeral.

