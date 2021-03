Fotógrafo registra formação de ‘nuvem de pássaro gigante’

O fotógrafo James Crombie foi aclamado ao fazer no último dia 4 de março um registro impressionante de um bando de pássaros se aglomerando em uma nuvem no formato de um “pássaro gigante”, próximo ao lago Lough Ennell, em Westmeath, na Irlanda. A foto foi publicada na capa do jornal The Irish Times.

Um vídeo, feito por James e seu colega de trabalho, Colin Hogg, mostra o momento exato em que os pássaros, conhecidos como estorninhos (Sturnidae), realizam o voo impressionante.

