Gladson vai reunir prefeitos para pedir que adotem ‘lockdown’ ou ‘toque de recolher’

O governador Gladson Cameli revelou em entrevista ao ContilNet, neste fim de semana, que deverá reunir nos próximos dias os prefeitos dos 22 municípios do Acre para solicitar que os gestores adotem medidas restritivas mais severas, no intuito de evitar a propagação do coronavírus.

O chefe do executivo estadual informou que se reuniu na sexta-feira (12) com representantes do Ministério Público Estadual (MP), em busca de apoio do órgão na tomada de decisões enérgicas, porém necessárias, para evitar um colapso no sistema de saúde que se encontra com boa parte dos leitos ocupados.

“Não dá mais para carregar essa responsabilidade sozinho, vou reunir os prefeitos e pedir que cada um possa adotar as medidas que julgarem necessárias em suas cidades. Precisamos conter o vírus, chegamos no limite”, declarou.

Gladson citou ainda que dentre as medidas que deverão ser impostas, estão o lockdown e o toque de recolher. O gestor também irá pedir aos prefeitos que intensifique a fiscalização do uso de máscaras nos locais públicos e privados, como forma de conter a disseminação do vírus, que já vitimou mais de mil acreanos em pouco mais de um ano.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários