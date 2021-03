Homem muda de facção e é executado a tiros após bebedeira em ramal da Transacreana

Francisco Geovane Araújo Nascimento, de 29 anos, vulgo “Goma”, foi morto com vários tiros na madrugada deste domingo (7). O corpo da vítima foi encontrado em um ramal no km 14 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de amigos próximos à família da vítima, Geovane recentemente teria saído da facção criminosa Bonde dos 13 e migrou para o Comando Vermelho. Ainda segundo informações, no bairro onde a vítima morava, o Preventório, mais conhecido como Morro do Marrosa, ocorreu uma reviravolta e todos os membros de facção de lá também passaram do “B13” para “CV”.

Os amigos da vítima relataram à polícia que Geovane foi a uma colônia na Transacreana no sábado (6) na companhia de um amigo. A dupla passou o dia todo bebendo e, ao retornarem para casa, foram abordados pelos ‘ex-aliados’ do B13, ainda no ramal, e Geovane acabou executado com vários tiros. Já o amigo da vítima conseguiu correr e entrou em uma área de mata.

Ao saber do ocorrido, familiares e amigos de Geovane foram ao local, encontraram o corpo jogado no ramal, colocaram o cadáver na carroceria de um carro modelo Saveiro e o levaram até a entrada da Estrada Transacreana, onde ligaram para o Ciosp e pediram apoio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários