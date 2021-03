Assembleia de Deus abraça SOS Acre e entrega cestas básicas a alagados

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Acre (Ceimadac), por meio do seu presidente, pastor Pedro Abreu de Lima, entregou, nos últimos dias, cerca de 1.500 cestas básicas para atingidos pelas enchentes nos municípios de Manoel Urbano, Santa Rosa, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

Em parceria com as igrejas filiadas da CGADB, entidade superior que representa as Assembleias de Deus no Brasil, a ação será estendida para a capital Rio Branco, com a doação de 1 mil cestas aos alagados.

Antes, Sena Madureira e Manoel Urbano já haviam recebido 600 sacolões.

O pastor Nelson Gutenberg, presidente da Cemaderon, fez uma mobilização nas igrejas filiadas em Rondônia, onde foram coletados vários dos suprimentos e água doados pela Assembleia de Deus.

O presidente da Ceimadac, pastor Pedro Abreu, é o atual segundo secretário nacional das Assembleias de Deus no Brasil, que, por sua vez, são presididas nacionalmente pelo reverendo José Wellington Junior.

Juntamente com órgão missionário Senami, coordenado pelo pastor Saulo Gregório, Wellington tem se empenhado em trabalhos filantrópicos e espirituais no Brasil e no mundo e decidiu abraçar o projeto SOS Acre, que visa amenizar a situação das famílias castigadas pelas cheias, pelo surto de dengue e pela pandemia de Covid-19.

