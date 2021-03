Juliette comenta com sister sobre Paredão do BBB21: ‘Me lasquei’

Juliette e Viih Tube se arrumam para o Almoço do Anjo quando a advogada comenta estar pensativa sobre em quem irá votar na próxima formação de Paredão. Juliette diz: “Me lasquei. Vitória, me lasquei. Todo mundo se lascou”, e a youtuber responde que não sabe o que a advogada vai fazer: “Eu sei o que eu vou fazer”.

A sister entra no banheiro, e Juliette comenta sozinha: “Entendi, duas opções ela tem. Eu me lasquei de novo, é luta. Todo mundo fica com raiva”. Viih Tube comenta não ter duas opções de votos e Juliette questiona: “E se estiver imune? E se for pelo Líder? Não vai? Então você tem que ter duas e eu também”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários