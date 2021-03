Lumena é eliminada do ‘BBB’ com 61,31% e Tiago dá recado: ‘Isso é antijogo’

Hoje foi a vez de Lumena se despedir do “BBB 21” (TV Globo). A DJ e psicóloga foi a quinta eliminada da edição, com 61,31%.

Arthur e Projota, que a acompanhavam no paredão, permanecem no jogo. O cantor teve 37,07% e Arthur 1,62%. Em seu discurso de eliminação, Tiago Leifert deu recados claros para Lumena:

Imagina se existisse um jogador que na primeira oportunidade solta uma bomba diplomática (…) se a sua primeira opção é sempre apertar o botão vermelho, isso é ser imbatível, não é ganhar discussões, não da pra jogar, é antijogo.

(…) Se você veio pra dançar, dança. Você deveria ter dançado. Quem sai hoje é Lumena. Um pouco antes, o apresentador já havia adiantado para o público que a disputa do paredão era entre Projota e Lumena e que Arthur estava salvo.

Como se formou o paredão Nesta semana, além do anjo ser autoimune, o big fone participou ativamente no rumo do jogo. Carla Diaz atendeu o telefone e teve que indicar 3 pessoas, mandando Lumena, Fiuk e Rodolffo para o paredão.

Projota foi indicado pelo líder João, já Arthur, recebeu 6 votos e, sendo o mais votado da casa, foi pra berlinda.

Outra novidade foi que o indicado do líder tinha que salvar um dos 3 emparedados pelo big fone, e Projota salvou Fiuk. Já Rodolffo escapou do paredão superando Arthur e Lumena na prova bate e volta.

Quem também está fora Karol Conká foi eliminada com 99,17% e virou a recordista de rejeição da história do reality Com alto índice de rejeição, Nego Di foi eliminado do “BBB 21”; Enfrentando Juliette e Gil, Arcrebiano foi o segundo eliminado do “BBB 21” com 64,89% dos votos. O educador físico viveu um rápido affair com Karol Conká; Após trocar beijos com Gilberto e uma noite de muita tensão, Lucas abandonou o reality; Kerline foi a primeira eliminada do “BBB 21”. Após enfrentar Rodolffo e Sarah, a modelo saiu com 83,50% dos votos e entrou no TOP das maiores rejeições da história.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

