Mais Médicos: Saúde prorroga prazos de inscrição; confira cronograma

O Ministério da Saúde prorrogou os prazos de inscrição no edital mais recente do programa Mais Médicos. Para os municípios, o prazo de inscrição para sinalizar à pasta a necessidade de provimento de mão de obra médica se estenderá até esta sexta-feira (19/03). Também na sexta, começa o período de adesão dos profissionais de saúde, que terão até o dia 26 de março para demonstrar interesse em participar do programa.

O edital abre 2.904 novas vagas pelo programa, com o objetivo de ampliar e fortalecer a assistência nas unidades de saúde da Atenção Primária em todo o país e o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O certame foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União no dia 8 de março – acesse aqui e aqui. As vagas vão reforçar o atendimento em locais com situação epidemiológica mais crítica, como no Acre, por exemplo.

O secretário de Atenção Primária à Saúde (SAPS), Raphael Parente, lembra que os profissionais selecionados receberão passagens para o deslocamento, além de acolhimento específico nos municípios. “Também é importante reforçar que, como as oportunidades estão sendo oferecidas em todos os estados, muitos médicos terão a oportunidade de ficar próximos de suas famílias”.

Para participar do Mais Médicos, os profissionais precisam de formação em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil (registro no CRM). Além do provimento de profissionais, o programa tem a finalidade de aperfeiçoar os médicos da APS em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), através da oferta de curso de especialização por instituição pública e atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, 15.370 médicos atuam no Programa.

CRONOGRAMA

A previsão é que os médicos selecionados na primeira chamada iniciem o trabalho nos municípios a partir de 19 de abril. Segundo o edital, o tempo de permanência dos profissionais de saúde no Mais Médicos será inicialmente de três anos, prorrogáveis por mais três.

Confira o cronograma atualizado:

– Adesão dos municípios: de 11 a 19 de março;

– Inscrição dos médicos: de 19 a 26 de março;

– Resultados dos municípios com vagas confirmadas para escolha dos médicos: 22 de março;

– Primeira chamada dos médicos para escolha das vagas: 30 de março a 05 de abril;

– Validação dos municípios: de 19 a 30 de abril;

– Início das atividades dos médicos da primeira chamada: a partir de 19 de abril.

